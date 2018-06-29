Киргизия не будет присоединяться к ответным мерам РФ на пошлины США на сталь и алюминий - Минэкономики

Киргизия, являющаяся партнером России по ЕАЭС, не планирует присоединяться к ответным мерам РФ на заградительные пошлины США на сталь и алюминий, сообщил "Интерфаксу" министр экономики Киргизии Олег Панкратов.

По его словам, вопрос о введении Россией таких ответных мер находится в повестке дня совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В соответствующем документе речь идет о том, что российская сторона вводит ответные пошлины на товары американского производства, а остальные государства - члены ЕАЭС уведомляются об этом.

О.Панкратов подчеркнул, что вопрос о проведении антидемпингового расследования или введении антидемпинговых пошлин не обсуждался.

"В договоре о ЕАЭС есть статья 40, пункт 2, который дает право каждой стране ввести ответные санкции к третьей стране, которая применила ограничительные меры к ней. На сегодня такая ситуация сложилась между Россией и США. Соответственно, они уведомили ЕЭК о том, что такие меры будут применять. Речи о том, что мы тоже такие меры должны вводить, не идет. В проекте решения даже нет обращения о том, чтобы другие страны тоже применили такие меры", - отметил О.Панкратов.

"Другие страны ЕАЭС тоже могут присоединиться к санкциям. В отношении нас американские санкции никакого влияния не оказали, поэтому у нас оснований вводить нет", - заключил глава Минэкономики Киргизии.

Как сообщалось ранее, российская сторона выступила с инициативой ввести ответные меры в отношении продукции из Соединенных Штатов в ответ на заградительные пошлины США на сталь и алюминий. В настоящее время РФ обсуждает эту инициативу с партнерами по ЕАЭС.

Миннацэкономики Казахстана в пятницу заявило, что Минэкономразвития РФ пока не обращалось к казахстанское ведомство по поводу обсуждения ответных мер ЕАЭС в связи с введением США заградительных пошлин.