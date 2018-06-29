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Внешняя политика 29.06.2018 19:29

Белорусско-азербайджанские связи вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства - Лукашенко

Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева в связи с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Азербайджаном, сообщает сайт главы государства.

«За прошедшие годы белорусско-азербайджанские связи вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства. Оба государства плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам, отмечается в послании.

«Примите сердечные поздравления по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой. Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности»,- говориться в письме.

«Убежден, что отношения между нашими странами, в основе которых лежат традиции доверия, будут и далее динамично развиваться на благо белорусского и азербайджанского народов. Желаю Вам, крепкого здоровья и неизменных успехов, а гражданам дружественного Азербайджана – мира и добра»,- сказано в послании.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ПИСЬМО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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