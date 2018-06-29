Белорусско-азербайджанские связи вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства - Лукашенко

Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева в связи с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Азербайджаном, сообщает сайт главы государства.

«За прошедшие годы белорусско-азербайджанские связи вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства. Оба государства плодотворно взаимодействуют на многосторонних площадках, занимают солидарные позиции по ключевым международным проблемам, отмечается в послании.

«Примите сердечные поздравления по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой. Совместными усилиями выстроен прочный экономический фундамент сотрудничества, реализуется ряд проектов в области промышленности»,- говориться в письме.

«Убежден, что отношения между нашими странами, в основе которых лежат традиции доверия, будут и далее динамично развиваться на благо белорусского и азербайджанского народов. Желаю Вам, крепкого здоровья и неизменных успехов, а гражданам дружественного Азербайджана – мира и добра»,- сказано в послании.

Б.Рустамбеков