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Дальнее зарубежье 29.06.2018 23:04

Макрон призвал основательно готовиться к долгому миграционному давлению, не поступаясь европейскими ценностями

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не рассчитывать на быстрое урегулирование миграционного кризиса в Европе.

"На долгую перспективу мы продолжим испытывать миграционное давление, учитывая существующие неравенства между Европой и Африкой, учитывая демографическую динамику Африки, учитывая разнообразные зоны конфликтов как в Африке, так и на Ближнем Востоке", - сказал французский президент в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита ЕС.

"В этом вопросе мы не должны ни в чем уступить соблазну эфемерных обещаний. Ни в чем. Я знаю, как эмоции могут захватить нас в таком вопросе. Меня это касается, как и вас. Но дела, которые надо выстраивать в долгосрочном плане, не могут руководствоваться однодневными эмоциями. Это долгосрочное дело, с моей точки зрения, должно, в первую очередь, сохранить Европу на высоте своей истории и своих ценностей. Есть вопросы, по которым Европа не может поступаться своими главными принципами", - отметил Э.Макрон.

Он предложил не забывать, что речь идет о людях, нуждающихся в убежище, которые бегут из своих стран по причине религиозных или политических убеждений или по причине ситуации с безопасностью. Однако, по его мнению, это не означает, что ЕС должен принимать всех, независимо от обстоятельств, из-за которых они прибыли.

Французский президент считает, что Евросоюз должен также руководствоваться эффективностью, что означает совместную и справедливую защиту своих границ, чтобы не разрушать национальное сплочение, не давать распространяться страхам и открывать путь крайним силам в различных странах. По его словам, в этом нужен "понятный ответ, с которым согласится наше население".

"Перед лицом ситуации, с которой мы сталкиваемся сегодня, есть разный выбор. Есть выбор национальной политики и националистической замкнутости. Такой выбор проталкивается некоторыми. Он автоматически должен привести к отсутствию согласия. Это, впрочем, повторяющаяся угроза", - продолжил президент.

"И с другой стороны есть выбор сотрудничества, европейской работы, европейского согласия, чтобы продолжать продвигаться вперед. Во время этого (Европейского - ИФ) совета был избран второй путь, и я рад этому. Мы не уступили влиянию худшего. Мы вернулись к фактам, к необходимым элементам ответственности и солидарности, которые должны продолжать строить нашу Европу, и мы смогли сконструировать - думаю, что могу так сказать - важное соглашение, являющееся одним из этапов, основанным на подробной повестке, как мы этого хотели", - заявил Э.Макрон, посвятивший значительную часть своего выступления миграционной проблеме.

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Тэги: ЕС, САММИТ, МИГРАЦИЯ, МАКРОН


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