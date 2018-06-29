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Дальнее зарубежье 29.06.2018 23:33

В ООН призывают стороны сирийского конфликта прекратить брать в заложники гражданских лиц

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в пятницу выразил обеспокоенность нарушениями прав мирных жителей на юге Сирии, где продолжаются активные боевые действия.

"Мирных жителей в Сирии продолжают брать в заложники различные стороны конфликта. Я напоминаю всем, что нормы международного права требуют, чтобы стороны конфликта делали все возможное для защиты гражданских лиц, а также предоставляли жителям возможность безопасного передвижения, если те хотят покинуть (места боевых действий - ИФ)", - отмечается в заявлении З.Р.Аль-Хусейна, которое опубликовано на сайте ООН.

"Тысячи мирных жителей уже покинули свои дома, однако есть угроза того, что усиленные боевые действия поставят многих гражданских лиц в тупик - между сирийскими военнослужащими и их союзниками с одной стороны, а с другой - оппозицией и террористами из "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ)", - подчеркнул З.Р.аль-Хуссейн.

При этом в ООН выразили обеспокоенность продолжающейся эскалацией напряженности в сирийской провинции Даръа.

Ранее сообщалось, что из провинции Даръа за семь дней бежали примерно 45 тыс. мирных жителей на фоне активизации бомбардировок.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, НАСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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