Трамп заявил, что США не собираются выходить из ВТО

США не намерены сейчас выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я не говорю о том, чтобы выходить (из ВТО - ИФ). Не сейчас. Я говорю, что они относились к нам несправедливо. Это нечестно", - сказал Д.Трамп журналистам.
Он добавил, что "ВТО должна начать относиться к США справедливо".
Ранее новостной интернет-портал Axios со ссылкой на информированные источники написал, что президент США неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам американской администрации о намерении вывести США из ВТО.
По словам одного из источников Axios, обсуждавшего этот вопрос непосредственно с Д.Трампом, американский президент "грозился выйти из ВТО сотню раз". При этом он якобы говорил советникам, что ВТО всегда обманывают США, и он не видит причин сохранять членство в организации.
Во время предвыборной кампании Д.Трамп называл ВТО "настоящим бедствием".
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