Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0271 GBR   2.2301 TRY   0.372

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.45 Brent   77.85

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 37° Завтра 26° 38° 2 Июл 23° 36° 3 Июл 24° 37°

Дальнее зарубежье 30.06.2018 11:02

Трамп заявил, что США не собираются выходить из ВТО

США не намерены сейчас выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я не говорю о том, чтобы выходить (из ВТО - ИФ). Не сейчас. Я говорю, что они относились к нам несправедливо. Это нечестно", - сказал Д.Трамп журналистам.

Он добавил, что "ВТО должна начать относиться к США справедливо".

Ранее новостной интернет-портал Axios со ссылкой на информированные источники написал, что президент США неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам американской администрации о намерении вывести США из ВТО.

По словам одного из источников Axios, обсуждавшего этот вопрос непосредственно с Д.Трампом, американский президент "грозился выйти из ВТО сотню раз". При этом он якобы говорил советникам, что ВТО всегда обманывают США, и он не видит причин сохранять членство в организации.

Во время предвыборной кампании Д.Трамп называл ВТО "настоящим бедствием".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ВТО


Похожие новости


Трамп на вопрос, признают ли США Крым российским: посмотрим Трамп хочет выхода США из ВТО - Axios Первая леди США посетила центр содержания детей нелегальных иммигрантов Трамп рассчитывает достичь договоренностей по Сирии на встрече с Путиным - СМИ Госсекретарь США: Трамп считает, что Россия неизбежно примкнет к G7 Трамп похвалил Россию за хорошую организацию ЧМ-2018

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]