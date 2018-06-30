КНДР ускорила производство ракетного топлива на секретных объектах - СМИ

В Северной Корее активизировали производство ракетного топлива на нескольких секретных объектах, что может свидетельствовать о готовящихся попытках ввести в заблуждение США на дальнейших переговорах по денуклеаризации, сообщает в субботу Эн-Би-Си со ссылкой на сотрудников американской разведки.
Собеседники телеканала, имеющие доступ к засекреченным данным, сообщили, что, согласно поступающей информации, в КНДР могли тайно ускорить производство как топлива, так и ряда компонентов для ядерного оружия. Кроме того, по их мнению, в дальнейшем Пхеньян намерен попытаться скрыть от США сам факт существования объектов, на которых организовано это производство.
"Нет никаких данных, которые бы указывали на уменьшения арсенала или на прекращение производства (топлива и компонентов для ядерных боезарядов - ИФ)", - добавил один из собеседников Эн-Би-Си.
"Есть совершенно явные свидетельства того, что они пытаются обмануть США", - считает он.
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