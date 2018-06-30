Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0271 GBR   2.2301 TRY   0.372

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.45 Brent   77.85

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 43° Завтра 26° 38° 2 Июл 23° 36° 3 Июл 24° 37°

Дальнее зарубежье 30.06.2018 12:06

КНДР ускорила производство ракетного топлива на секретных объектах - СМИ

В Северной Корее активизировали производство ракетного топлива на нескольких секретных объектах, что может свидетельствовать о готовящихся попытках ввести в заблуждение США на дальнейших переговорах по денуклеаризации, сообщает в субботу Эн-Би-Си со ссылкой на сотрудников американской разведки.

Собеседники телеканала, имеющие доступ к засекреченным данным, сообщили, что, согласно поступающей информации, в КНДР могли тайно ускорить производство как топлива, так и ряда компонентов для ядерного оружия. Кроме того, по их мнению, в дальнейшем Пхеньян намерен попытаться скрыть от США сам факт существования объектов, на которых организовано это производство.

"Нет никаких данных, которые бы указывали на уменьшения арсенала или на прекращение производства (топлива и компонентов для ядерных боезарядов - ИФ)", - добавил один из собеседников Эн-Би-Си.

"Есть совершенно явные свидетельства того, что они пытаются обмануть США", - считает он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, РАКЕТЫ


Похожие новости


США будут вести с КНДР диалог с позиции силы - шеф Пентагона Сеул не комментирует визит госсекретаря США в Пхеньян на будущей неделе Трамп продлил санкции против КНДР на год - Белый дом Трамп заявляет, что Северная Корея уже приступила к денуклеаризации Большинство американцев одобряют дипломатию Трампа в отношении КНДР - опрос Глава Пентагона заявляет, что не в курсе шагов КНДР по денуклеаризации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]