КНДР ускорила производство ракетного топлива на секретных объектах - СМИ

В Северной Корее активизировали производство ракетного топлива на нескольких секретных объектах, что может свидетельствовать о готовящихся попытках ввести в заблуждение США на дальнейших переговорах по денуклеаризации, сообщает в субботу Эн-Би-Си со ссылкой на сотрудников американской разведки.

Собеседники телеканала, имеющие доступ к засекреченным данным, сообщили, что, согласно поступающей информации, в КНДР могли тайно ускорить производство как топлива, так и ряда компонентов для ядерного оружия. Кроме того, по их мнению, в дальнейшем Пхеньян намерен попытаться скрыть от США сам факт существования объектов, на которых организовано это производство.

"Нет никаких данных, которые бы указывали на уменьшения арсенала или на прекращение производства (топлива и компонентов для ядерных боезарядов - ИФ)", - добавил один из собеседников Эн-Би-Си.

"Есть совершенно явные свидетельства того, что они пытаются обмануть США", - считает он.