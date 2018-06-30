Трамп заявил, что снятие санкций США в отношении РФ зависит от действий России

Президент США Дональд Трамп заявил, что снятие американских санкций в отношении России зависит от действий РФ.

"Посмотрим, что сделает Россия. Мы будет говорить с Россией (с президентом РФ Владимиром Путиным - ИФ) о многом", - сказал Д.Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможном снятии санкций с России.

Встреча Д.Трампа и президента России Владимира Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.