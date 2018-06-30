Вашингтон поддерживает ЮГК, как проект диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов - Госдеп

США отмечают роль Азербайджана и Турции в реализации проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК), предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, говорится в заявлении Госдепартамента.
«США высоко оценивают исторический прогресс, достигнутый в Азербайджане и Турции в рамках проекта «Южный газовый коридор», который обеспечит поставки газа из Азербайджана в Европу к 2020 году», - говорится в заявлении.
Госдеп еще раз заявил о поддержке США энергетических проектов, которые диверсифицируют источники транспортировки энергоресурсов и энергетическую безопасность союзников и партнеров.
«Диверсифицированные источники и маршруты поставок гарантируют доступность энергоресурсов по самой выгодной цене», - говорится в заявлении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд. Азербайджан в проект ЮГК уже вложил $9 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся во второй половине 2018 года.
Ф.Исазаде
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