Азербайджан привлек синдицированный кредит в $750 млн под гарантии MIGA на газопровод TANAP

ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD, Южный Газовый Коридор) привлекло синдицированный кредит в размере $750 млн под гарантии Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) на проект строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), отмечается в сообщении CQD.
Синдикация предусматривает привлечение под гарантии правительства Азербайджана и MIGA кредитных ресурсов в размере $500 млн и 215 млн евро.
ЗАО "СQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения Южнокавказского газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.
Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.
Церемония ввода в строй TANAP состоялась 12 июня 2018 года в Эскишехир.
TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.
В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.
Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).
Ф.Исазаде
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