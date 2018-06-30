Азербайджанская армия на учениях отработает уничтожение военной инфраструктуры противника – министр обороны

Азербайджан готов к военному решению нагорно-карабахского конфликта в случае затягивания его урегулирования, заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.
«Затягивание урегулирования нагорно-карабахского конфликта ведет к еще большему его возгоранию. Конфликт должен быть урегулирован, как можно скорее, в рамках норм международного права. В противном случае противник почувствует всю мощь азербайджанской армии», - сказал З.Гасанов в субботу на служебном совещании руководства Минобороны.
По его словам, исходя из этого, важным моментом является повышение боеготовности армии.
З.Гасанов добавил, что 2-6 июля азербайджанская армия проведет широкомасштабные военные учения. Основной целью учений является отработка различных сценариев действия войск для освобождения оккупированных территорий Азербайджана, в том числе практическому применению самого современного вооружения и военной техники, предназначенных для уничтожения всей военной инфраструктуры противника.
Ф.Исазаде
Азербайджан привлек синдицированный кредит в $750 млн под гарантии MIGA на газопровод TANAP
Вашингтон поддерживает ЮГК, как проект диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов - Госдеп
Нефть активно дорожает в пятницу и завершает неделю ростом, Brent превысила $79 за баррель
Университет ADA и МИД Венгрии подписали в пятницу протокол о сотрудничестве
Азербайджан удостоен премии испанского журнала Ejecutivos за достижения в развитии туризма
Прямая и косвенная прибыль Азербайджана от гонок Формулы-1 в 2016-2017гг превысила $280 млн.
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
В США проходят акции протеста против миграционной политики Трампа
Тегеран пока не получал пакета предложений от Европы о сохранении сделки по атому - МИД Ирана
Король Саудовской Аравии и президент США в беседе подчеркнули необходимость поддерживать стабильность рынка нефти - СМИ
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в стимулирующей лотерее
Компания Bakcell организовала соревнования для представителей прессы
Государственная миграционная служба и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений