Азербайджанская армия на учениях отработает уничтожение военной инфраструктуры противника – министр обороны

Азербайджан готов к военному решению нагорно-карабахского конфликта в случае затягивания его урегулирования, заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

«Затягивание урегулирования нагорно-карабахского конфликта ведет к еще большему его возгоранию. Конфликт должен быть урегулирован, как можно скорее, в рамках норм международного права. В противном случае противник почувствует всю мощь азербайджанской армии», - сказал З.Гасанов в субботу на служебном совещании руководства Минобороны.

По его словам, исходя из этого, важным моментом является повышение боеготовности армии.

З.Гасанов добавил, что 2-6 июля азербайджанская армия проведет широкомасштабные военные учения. Основной целью учений является отработка различных сценариев действия войск для освобождения оккупированных территорий Азербайджана, в том числе практическому применению самого современного вооружения и военной техники, предназначенных для уничтожения всей военной инфраструктуры противника.

Ф.Исазаде