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Карабахский конфликт 30.06.2018 12:39

Азербайджанская армия на учениях отработает уничтожение военной инфраструктуры противника – министр обороны

Азербайджан готов к военному решению нагорно-карабахского конфликта в случае затягивания его урегулирования, заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

«Затягивание урегулирования нагорно-карабахского конфликта ведет к еще большему его возгоранию. Конфликт должен быть урегулирован, как можно скорее, в рамках норм международного права. В противном случае противник почувствует всю мощь азербайджанской армии», - сказал З.Гасанов в субботу на служебном совещании руководства Минобороны.

По его словам, исходя из этого, важным моментом является повышение боеготовности армии.

З.Гасанов добавил, что 2-6 июля азербайджанская армия проведет широкомасштабные военные учения. Основной целью учений является отработка различных сценариев действия войск для освобождения оккупированных территорий Азербайджана, в том числе практическому применению самого современного вооружения и военной техники, предназначенных для уничтожения всей военной инфраструктуры противника.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]