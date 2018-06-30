В Берлине надеются на продолжение тесного сотрудничества ЕС с Британией после Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу выразила надежду на тесное взаимодействие ЕС и Великобритании после выхода страны из интеграционного объединения.

"Brexit означает большие изменения в Евросоюзе, в который прежде вступали государства, но ни одно из них не выходило из союза. ЕС потеряет Британию, которая является экономически сильной страной", - сказала А.Меркель в видеообращении, опубликованном в Twitter ее представителя Штеффена Зайберта.

"Конечно, в будущем связи ЕС и Британии будут менее тесными. Однако одно ясно: мы будем сотрудничать во внешней политике и политике безопасности", - отметила она.

По словам А.Меркель, у ЕС и Британии останутся единые позиции по ряду значимых для обеих сторон вопросов.

"Будь то реакция на отравление Скрипалей в Солсбери, позиция по ядерному соглашению с Ираном и минским договоренностям, а также по санкциям против России", - считает А.Меркель.

Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.