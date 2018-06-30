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Дальнее зарубежье 30.06.2018 15:01

Во Франции предъявили обвинения двум задержанным за сотрудничество с террористами

Французские власти предъявили обвинения мужчине и женщине, ранее задержанным по подозрению в сотрудничестве с террористической группировкой AZF, сообщают в субботу французские СМИ.

По данным изданий, речь идет о предпринимателе 1947 года рождения, а также о женщине 1962 года рождения, которые обвиняются в "пособничестве терроризму", а также в "нарушении норм закона о взрывчатых веществах".

По подозрению в сотрудничестве с террористами был задержан еще один человек, однако его освободили в связи с недостаточными доказательствами.

В начале 2000-х годов за сокращением AZF скрывалась неизвестная полиции группировка, которая требовала от французских властей выплатить ей крупную сумму, угрожая в противном случае взрывами на железных дорогах. Следствие так и не смогло выявить членов группировки, а затем AZF объявила о прекращении своей деятельности.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТЕРРОР, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ, ОБВИНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]