Санкции США против Тегерана направлены на разрушение доверия иранского народа к своему правительству, считает аятолла Хаменеи

Верховный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что ограничительные меры США против Ирана нацелены на разрушение тесной связи между иранским народом и властями страны, передает в субботу иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".
"Они (США - ИФ) оказывают на нас экономическое давление для того, чтобы разъединить народ и правительство. Однако шесть президентов (до Дональда Трампа - ИФ) пытались это сделать, и у них ничего не получилось", - цитирует телеканал слова А.Хаменеи.
"Они не знают, что Исламская республика Иран, по сути, и есть иранская нация, и эти две вещи невозможно разъединить", - подчеркнул верховный лидер.
Соглашение по иранской ядерной программе было одобрено в июле 2015 года пятью постоянными членами СБ ООН, Германией и Ираном. Весной этого года президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из сделки и восстановить антииранские санкции.
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