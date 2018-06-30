Правительственные войска взяли под контроль город Даэль на юго-западе Сирии - СМИ

Сирийские правительственные силы вошли в еще один населенный пункт в провинции Деръа на юго-западе страны, передает в субботу агентство САНА.
Сирийским военным удалось войти в город Даэль. Кроме того, боевики еще в нескольких селениях к востоку от Даэля готовы сдать оружие, сообщают сирийские СМИ.
Сирийская армия продолжит наступление в этой части Сирии до полной победы над боевиками, заявил журналистам представитель командования.
В минувшую пятницу, по данным агентства САНА, правительственные войска взяли под контроль населенные пункты Аль-Храк, Рахм, Ас-Сура, Альма, Аль-Млеха Аль-Гарбия и Аль-Млеха Аш-Шаркия. Армия Сирии также наносит точечные авиаудары по позициям террористов и их укреплениям в городе Даръа.
По оценкам ООН, за последнюю неделю провинцию Деръа покинули 45 тыс. мирных жителей из-за активизации бомбардировок.
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