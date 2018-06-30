Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0271 GBR   2.2301 TRY   0.372

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.45 Brent   77.85

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 43° Завтра 26° 38° 2 Июл 23° 36° 3 Июл 24° 37°

Дальнее зарубежье 30.06.2018 17:01

Правительственные войска взяли под контроль город Даэль на юго-западе Сирии - СМИ

Сирийские правительственные силы вошли в еще один населенный пункт в провинции Деръа на юго-западе страны, передает в субботу агентство САНА.

Сирийским военным удалось войти в город Даэль. Кроме того, боевики еще в нескольких селениях к востоку от Даэля готовы сдать оружие, сообщают сирийские СМИ.

Сирийская армия продолжит наступление в этой части Сирии до полной победы над боевиками, заявил журналистам представитель командования.

В минувшую пятницу, по данным агентства САНА, правительственные войска взяли под контроль населенные пункты Аль-Храк, Рахм, Ас-Сура, Альма, Аль-Млеха Аль-Гарбия и Аль-Млеха Аш-Шаркия. Армия Сирии также наносит точечные авиаудары по позициям террористов и их укреплениям в городе Даръа.

По оценкам ООН, за последнюю неделю провинцию Деръа покинули 45 тыс. мирных жителей из-за активизации бомбардировок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ДЕРЪА, АРМИЯ, ГОРОД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]