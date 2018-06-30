Российский постпред при ЕС считает миграционное решение брюссельского саммита состоящим из компромиссов

Решение по миграции саммита глав государств и правительств 28 стран ЕС стало рыхлым и компромиссным, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Итоги двухдневного заседания Евросовета оставляют неоднозначное впечатление. По признанию самих участников встречи, дискуссия по миграции затянулась на девять часов и закончилась лишь утром второго дня, причем без пресс-конференции. Это было вполне ожидаемо с учетом глубины противоречий, которые обозначились на этом треке есовской политики. В итоге довольно рыхлый и явно компромиссный по формулировкам текст все-таки удалось согласовать, хотя изначально новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте грозился его заветировать", - сказал В.Чижов российским журналистам, комментируя итоги саммита Евросоюза 28-29 июня в Брюсселе.

Он отметил, что миграционная проблема стала в последнее время предметом острых дискуссий в ряде стран Европы.

"Дополнительную остроту обсуждению этого сюжета придавало то, что во многих странах проблема миграции за последнее время стала одной из самых болезненных во внутриполитическом плане, несмотря на то, что в абсолютных цифрах приток мигрантов по сравнению с 2015 года сократился в разы. Причем, это касается как приграничных с южного направления стран, а именно - Италии, Греции и Испании, так и тех стран, которые сами мигранты рассматривают в качестве конечных точек своего маршрута, и в которых политика властей не только не препятствовала этому массовому притоку, но, фактически, всячески поощряла его. В первую очередь, я имею в виду ФРГ", - отметил он.

"Те проблемы, с которыми в последнее время сталкивалась и, очевидно, продолжает сталкиваться канцлер Ангела Меркель во взаимоотношениях с партнером по коалиции - баварским Христианско-социальным союзом (ХСС), да и внутри собственного Христианско-демократического союза (ХДС), хорошо известны. Поэтому поиск компромисса был предопределен, но, разумеется, не был предопределен его результат. По большому счету, ЕС был перед выбором: либо вообще никакого итогового документа, либо документ, состряпанный из компромиссов", - сказал постпред.

"Вряд ли есть основания считать это прорывом. Считать ли это прогрессом? Ну, по сравнению с полным отсутствием такового в случае первого варианта, наверное, можно", - отметил В.Чижов.