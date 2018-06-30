Король Саудовской Аравии и президент США в беседе подчеркнули необходимость поддерживать стабильность рынка нефти - СМИ

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд в телефонной беседе заявили о необходимости поддерживать рост мировой экономики и стабильность нефтяных рынков, сообщает в субботу государственное агентство Саудовской Аравии.

"В ходе телефонного разговора оба лидера подчеркнули необходимость прилагать усилия для того, чтобы поддерживать стабильность рынков нефти и рост глобальной экономики", - говорится в сообщении.

Агентство указывает, что нефтедобывающие страны будут вынуждены "восполнить потенциальный недостаток запасов нефти", однако ничего не сообщает о договоренности Д.Трампа и саудовского монарха об увеличении добычи нефти на 2 млн баррелей.

Ранее в субботу президент США Д.Трамп написал в "Твиттере", что король Саудовской Аравии согласился на предложение об увеличении добычи нефти "вероятно, в пределах 2 млн баррелей".