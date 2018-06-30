Тегеран пока не получал пакета предложений от Европы о сохранении сделки по атому - МИД Ирана

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что европейские страны не направляли Тегерану пакет предложений, направленных на поддержание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает в субботу иранское агентство "Мехр".
"Иран не получал пакет предложений, а страны-члены ЕС все еще проводят последние консультации по этому вопросу", - сказал представитель иранского МИД.
"Само собой, когда мы получим пакет предложений, он будет обнародован для публики, и мы начнем переговорный процесс по их оценке", - подчеркнул Б.Касеми.
СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. Этот шаг создал новую ситуацию вокруг иранской атомной сделки.
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