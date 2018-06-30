Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0271 GBR   2.2301 TRY   0.372

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.45 Brent   77.85

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 41° Завтра 23° 36° 3 Июл 24° 37° 4 Июл 24° 38°

Регион 30.06.2018 20:00

Тегеран пока не получал пакета предложений от Европы о сохранении сделки по атому - МИД Ирана

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что европейские страны не направляли Тегерану пакет предложений, направленных на поддержание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает в субботу иранское агентство "Мехр".

"Иран не получал пакет предложений, а страны-члены ЕС все еще проводят последние консультации по этому вопросу", - сказал представитель иранского МИД.

"Само собой, когда мы получим пакет предложений, он будет обнародован для публики, и мы начнем переговорный процесс по их оценке", - подчеркнул Б.Касеми.

СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. Этот шаг создал новую ситуацию вокруг иранской атомной сделки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ЕВРОПА, СДЕЛКА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Похожие новости


Еврокомиссар прибыл в Тегеран для проведения переговоров по энергетическому сотрудничеству Могерини отмечает стратегическую важность соглашения по иранскому атому Тегеран предупредил Европу о возможных мерах в ответ на угрозы Ирану США не будут вмешиваться в финансовые сделки между Европой и Ираном - Тиллерсон Глава МИД Ирана встретится с коллегами из ФРГ и Франции, а также с главой дипломатии ЕС Могерини Иран готов поставлять природный газ в Европу после снятия санкций

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]