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Дальнее зарубежье 30.06.2018 20:48

В США проходят акции протеста против миграционной политики Трампа

Демонстрации, направленные против миграционной политики, которую проводит президент США Дональд Трамп, проходят в субботу во всех 50 штатах страны, передает американский телеканал "Си-Эн-Эн".

Среди требований протестующих - отказ от политики разъединения семей иммигрантов, освобождение задержанных и прекращение в отношении них следствия из-за незаконного пересечения границы, а также отказ от так называемой политики "нулевой терпимости".

По данным издания "Ю-Эс-Эй тудей", протесты проводятся под лозунгом "Соединим семьи" во всех штатах. В каждом из 50 штатов проводится в субботу минимум одно мероприятие, а во многих штатах - по несколько десятков подобных демонстраций - в частности, в Техасе и Массачусетсе.

В Калифорнии, как ожидается, пройдет около 80 небольших мероприятий, направленных на привлечение внимание общественности к проблеме защиты семей мигрантов.

Политика "нулевой терпимости" администрации Д.Трампа в отношении нелегальных мигрантов остро критикуется как в США, так и за пределами страны.

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Тэги: США, ТРАМП, МИГРАНТЫ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]