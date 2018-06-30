В США проходят акции протеста против миграционной политики Трампа

Демонстрации, направленные против миграционной политики, которую проводит президент США Дональд Трамп, проходят в субботу во всех 50 штатах страны, передает американский телеканал "Си-Эн-Эн".
Среди требований протестующих - отказ от политики разъединения семей иммигрантов, освобождение задержанных и прекращение в отношении них следствия из-за незаконного пересечения границы, а также отказ от так называемой политики "нулевой терпимости".
По данным издания "Ю-Эс-Эй тудей", протесты проводятся под лозунгом "Соединим семьи" во всех штатах. В каждом из 50 штатов проводится в субботу минимум одно мероприятие, а во многих штатах - по несколько десятков подобных демонстраций - в частности, в Техасе и Массачусетсе.
В Калифорнии, как ожидается, пройдет около 80 небольших мероприятий, направленных на привлечение внимание общественности к проблеме защиты семей мигрантов.
Политика "нулевой терпимости" администрации Д.Трампа в отношении нелегальных мигрантов остро критикуется как в США, так и за пределами страны.
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