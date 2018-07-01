В Мексике стартуют всеобщие выборы

Всеобщие выборы состоятся в воскресенье в Мексике.

В частности, мексиканцам предстоит определить, кто сменит на посту президента страны Энрике Пенью Ньето.

За пост главы государства ведут борьбу четыре кандидата. Одной из центральных тем в ходе предвыборной кампании стали вопросы о безопасности населения и борьбы против преступности.

Один из кандидатов - 64-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор, пытавшийся занять эту должность с 2006 года. Таким образом, эти выборы станут уже его третьими по счету.

Он является лидером альянса "Вместе сотворим историю", состоящим из нескольких движений и партий - Партии труда, Партии Социальная солидарность и из Движения за национальное возрождение. Именно Л.Обрадор, по мнению многих наблюдателей, является фаворитом выборов.

Основой предвыборной кампании Л.Обрадора стала борьба с коррупцией, которую кандидат называет "главной причиной социального и экономического неравенства, а также насилия".

По данным агентства "Ассошиэйтед пресс" (АП), Л.Обрадор лидировал по результатам опросов в преддверии выборов. В 2012 году он лишь уступил в президентской гонке П.Нието. Тогда П.Нието заручился поддержкой 38,21% голосов избирателей, а Л.Обрадор получил 31,59% голосов.

Вторым кандидатом на пост президента страны является 49-летний юрист Хосе Антонио Меаде от коалиции "Все за Мексику", также состоящую из трех партий: Нового альянса, Зеленой экологической партии и Институционно-революционной партии. А.Меаде ранее занимал пост представителя МИД Мексики, представителя департамента социального развития, а также другие высокопоставленные должности в предыдущих правительствах.

По сообщению американского телеканала Эн-Би-Си, А.Меаде, в соответствии с опросами общественного мнения, является одним из наименее популярным кандидатов. В частности, это объясняется тем, что в то время, как он занимал государственные должности, в стране обострились такие проблемы как коррупция и преступность.

"Его опыт сотрудничества с действующим президентом П.Ньето отрицательно сказывается на его имидже и, как результат, - на поддержке избирателей", - цитирует "Евроньюс" слова политического обозревателя Карлоса Кастильо.

Еще один претендент на должность президента Мексики - 39-летний кандидат от коалиции "Вперед, ради Мексики", юрист Рикардо Анайя. Коалиция была создана из трех движений и партий - из Партии национального действия, Гражданского движения и Партии демократической революции.

АП подчеркивает, что сторонники Р.Анайи считают его перспективным и готовым к решительным шагам кандидатом, который является наиболее молодым из всех трех претендентов и начал свою политическую карьеру в возрасте 18 лет. В прошлом Р.Анайя занимал должность заместителя главы министерства туризма, возглавлял Партию национального действия и был спикером нижней палаты мексиканского парламента.

В основу предвыборной кампании Р.Анайи легли идеи, касающиеся экономики. Так, он выступает за установление определенного базового дохода, постепенное увеличение минимальной заработной платы и экономический рост посредством увеличения инвестиций и конкуренции на рынке.

Р.Анайя также обвиняет нынешнего президента в том, что при нем в стране процветает коррупция, и высказался за то, чтобы глава государства "предстал за это перед судом", отмечает АП.

За пост главы государства также ведет борьбу независимый кандидат, губернатор штата Нуэво-Леон, Хайме Родригес. Он - критик "традиционных" мексиканских политических партий и отказался от выделения ему денег из государственных фондов на предвыборную кампанию. Согласно опросам, Х.Родригес идет на последнем месте.

Кроме того, в Мексике в воскресенье выберут депутатов парламента. Речь идет о 128 сенаторах на шестилетний срок и 500 членов Палаты депутатов на трехлетний срок.

Выборы в Мексике проходят на фоне регулярных вспышек насилия. В первой половине 2018 года в преддверии выборов в Мексике были убиты свыше 100 политиков, большинство из которых были муниципальными чиновниками.

Помимо этого, в отношении страны проводится агрессивная политика со стороны президента США Дональда Трампа, который обвиняет мексиканские власти в наплыве в США нелегалов и пытается вынудить Мексику финансировать построение стены на границе двух государств.