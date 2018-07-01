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Дальнее зарубежье 01.07.2018 11:16

Трамп вновь подверг критике несовершенное иммиграционное законодательство США

Президент США Дональд Трамп вновь резко высказался об американских законах, касающихся нелегалов, пытающихся попасть в США.

"Когда люди, приезжают в нашу страну незаконно, мы должны незамедлительно сопроводить их обратно без юридического маневрирования на протяжении лет. Наши законы - самые тупые в мире. Республиканцы хотят укрепленных границ и отсутствия преступлений. Демократы хотят открытых границ и проявляют слабость (в противостоянии) преступлениям!" - написал президент США в субботу (в ночь на воскресенье мск) в Твиттере.

Ранее сообщалось, что в субботу во всех 50 штатах страны прошли демонстрации, направленные против миграционной политики, которую проводит Д.Трамп.

Среди требований протестующих - отказ от политики разъединения семей иммигрантов, освобождение задержанных и прекращение в отношении них следствия из-за незаконного пересечения границы, а также отказ от так называемой политики "нулевой терпимости".

Политика "нулевой терпимости" администрации Д.Трампа в отношении нелегальных мигрантов остро критикуется как в США, так и за пределами страны.

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Тэги: США, ТРАМП, НЕЛЕГАЛЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]