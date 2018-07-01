Иран разрабатывает меры противодействия американским санкциям - иранские власти

Иран найдет пути противостояния американским санкциям, завил верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.
"Они (американцы - ИФ) прибегают к нагнетанию экономического давления, чтобы внести раскол между народом и властями... Но шесть американских президентов до него (Дональда Трампа - ИФ) уже пытались сделать это, и отступили", - написал лидер на своем сайте.
Д.Трамп объявил о выходе США из международного соглашения по иранской ядерной программе и возобновлении экономических и финансовых санкций против Ирана, введении санкционных мер против третьих стран, которые продолжат деловые связи с Тегераном, в частности, закупки иранской нефти.
Правительство и парламент страны сформировали специальный комитет для изучения возможного влияния санкций США, выяснения ситуации с экспортом нефти и сохранения нефтяных доходов, написало иранское информационное агентство IRNA.
"В условиях возможных американских санкций против Ирана комитет изучит вопросы компетенции покупателей и сохранения доходов от продажи нефти, альтернативы безопасного экспорта нефти в соответствии с международными законами", - цитирует агентство заявление председателя комитета по энергетике иранского меджлиса (парламента) Ферейнуна Хасанванда.
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