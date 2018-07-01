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Дальнее зарубежье 01.07.2018 12:55

Король Саудовской Аравии обещал Трампу в случае необходимости увеличить добычу нефти - Белый дом

В случае необходимости Саудовская Аравия может использовать имеющиеся резервы для наращивания добычи нефти, это в беседе с президентом США Дональдом Трампом обещал король Саудовской Аравии Салман, сообщил Белый дом.

"В ответ на утверждение президента (Д.Трампа - ИФ) о дефиците на нефтяном рынке король Салман подтвердил, что королевство располагает резервом добычи в 2 млн баррелей в день, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка", - уточняется в заявлении, распространенном Белым домом.

Д.Трамп ранее по итогам беседы с Салманом объявил, что король обещал ему увеличить ежедневную добычу нефти на 2 млн баррелей.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]