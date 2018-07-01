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Дальнее зарубежье 01.07.2018 13:29

Представители разведслужб США предполагают, что Пхеньян намерен скрыть часть ядерного арсенала - СМИ

Представители американской разведки, основываясь на полученных новых данных, пришли к выводу, что КНДР не намерена полностью уничтожить свой ядерный арсенал, пытаясь скрыть часть имеющегося оружия, сообщила газета Washington Post.

"Свидетельства, собранные на волне договоренностей сингапурского саммита от 12 июня, указывают на подготовку Северной Кореи к тому, чтобы ввести США в заблуждение по поводу количества имеющихся у нее ядерных боеголовок и скрыть существование секретных объектов по производству материалов для атомных бомб, заявляют официальные представители (разведки - ИФ)", - говорится в сообщении издания.

По оценкам американских разведслужб, КНДР располагает 65 ядерными боеголовками, официальный Пхеньян объявляет о том, что их значительно меньше.

Как пишет газета, в Северной Корее помимо известного ядерного реактора в Йонбене существует также секретный ядерный центр Кангсон, который по своим возможностям производства ядерных материалов превосходит йонбеньский.

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Тэги: США, КНДР, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]