Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0271 GBR   2.2301 TRY   0.372

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.45 Brent   77.85

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 48° Завтра 23° 36° 3 Июл 24° 38° 4 Июл 24° 38°

Дальнее зарубежье 01.07.2018 14:08

Более 40 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии - полиция

По меньшей мере, 44 человека стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Индии в воскресенье, еще три человека получили ранения, сообщила местная полиция.

Трагедия произошла в горном штате Уттаракханд на севере страны, где автобус с пассажирами рухнул в пропасть.

Спасательные работы на места катастрофы продолжаются, причины и обстоятельства ДТП пока не установлены, начато расследование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


16 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Индии, еще трое при смерти В Индии в результате столкновения поезда со школьным автобусом погибли 13 детей Более 25 человек погибли в результате ДТП на северо-западе Индии Автомобиль, в котором находилась супруга премьера Индии, столкнулся с грузовиком 32 человека погибли при падении автобуса в реку в Индии Более 20 детей в Индии погибли ДТП с участием школьного автобуса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]