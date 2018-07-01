Более 40 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии - полиция

По меньшей мере, 44 человека стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Индии в воскресенье, еще три человека получили ранения, сообщила местная полиция.

Трагедия произошла в горном штате Уттаракханд на севере страны, где автобус с пассажирами рухнул в пропасть. Спасательные работы на места катастрофы продолжаются, причины и обстоятельства ДТП пока не установлены, начато расследование.