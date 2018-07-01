Канада повышает ввозные пошлины на ряд американских товаров

Канада с 1 июля повышает ввозные пошлины на ряд товаров американского производства в ответ на повышение США тарифов на сталь и алюминий, о чем Вашингтон объявил ранее.
Канадские повышенные пошлины коснутся американских товаров на общую сумму $12,5 млрд, таких как продукция из стали и сплавов, ряд продуктов питания и алкогольной продукции.
В то же время Китай с 1 июля до 15% с 25% снижает ввозные пошлины на автомобили иностранного производства и комплектующие к ним, а также на почти 1,5 тыс. видов товаров повседневного спроса. О планах снижения пошлин в апреле объявил, выступая на экономическом форуме в китайском Боао, председатель КНР Си Цзиньпин.
Американские СМИ объявили, что снижение Китаем импортных пошлин является свидетельством его отступления в результате жесткого подхода президента Дональда Трампа к торговле с КНР и введения повышенных пошлин на китайский экспорт в США на сумму $50 млрд.
Пекин неоднократно опровергал эти утверждения, отмечая, что снижение пошлин является развитием проводимой Китаем политики открытости для внешнего мира.
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