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Дальнее зарубежье 01.07.2018 14:39

Канада повышает ввозные пошлины на ряд американских товаров

Канада с 1 июля повышает ввозные пошлины на ряд товаров американского производства в ответ на повышение США тарифов на сталь и алюминий, о чем Вашингтон объявил ранее.

Канадские повышенные пошлины коснутся американских товаров на общую сумму $12,5 млрд, таких как продукция из стали и сплавов, ряд продуктов питания и алкогольной продукции.

В то же время Китай с 1 июля до 15% с 25% снижает ввозные пошлины на автомобили иностранного производства и комплектующие к ним, а также на почти 1,5 тыс. видов товаров повседневного спроса. О планах снижения пошлин в апреле объявил, выступая на экономическом форуме в китайском Боао, председатель КНР Си Цзиньпин.

Американские СМИ объявили, что снижение Китаем импортных пошлин является свидетельством его отступления в результате жесткого подхода президента Дональда Трампа к торговле с КНР и введения повышенных пошлин на китайский экспорт в США на сумму $50 млрд.

Пекин неоднократно опровергал эти утверждения, отмечая, что снижение пошлин является развитием проводимой Китаем политики открытости для внешнего мира.

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Тэги: КАНАДА, США, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]