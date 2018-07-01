Индия сделала еще один шаг к закупкам российских ЗРК С-400 - СМИ

Индия успешно продвигается в направлении принятия решения о закупках российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", несмотря на угрозы санкций со стороны США, сообщила воскресенье газета Times of India.
По сообщению газеты, которая ссылается на собственные информированные источники, Совет по оборонным закупкам Индии, возглавляемый министром обороны страны Нирмалой Митхараманом, в четверг одобрил "незначительные поправки" к соглашению о приобретении пяти комплексов С-400.
Принципиальная договоренность о закупках была достигнута ранее на коммерческих переговорах с Россией, отмечает издание.
Теперь вопрос о закупках должен быть передан на утверждение в министерство финансов и Комитет правительства Индии по безопасности, говорится в сообщении газеты.
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