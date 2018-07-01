16 человек погибли и ранены в результате авиаудара по клинике в Афганистане - СМИ

На северо-западе Афганистана в результате авиаудара по клинике погибли и ранены 16 человек, сообщило в воскресенье информационное агентство Pajhwok.

Отмечается, что инцидент произошел в северо-западной провинции Фарьяб. Агентство публикует фото раненных людей в ходе авиаудара, при этом никакие подробности произошедшего не приводятся. Официальные власти страны пока не комментировали сообщение.