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Дальнее зарубежье 01.07.2018 15:45

16 человек погибли и ранены в результате авиаудара по клинике в Афганистане - СМИ

На северо-западе Афганистана в результате авиаудара по клинике погибли и ранены 16 человек, сообщило в воскресенье информационное агентство Pajhwok.

Отмечается, что инцидент произошел в северо-западной провинции Фарьяб. Агентство публикует фото раненных людей в ходе авиаудара, при этом никакие подробности произошедшего не приводятся. Официальные власти страны пока не комментировали сообщение.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, КЛИНИКА, АВИАУДАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]