СМИ сообщили о переговорах отрядов сирийской оппозиции с российскими представителями о сдаче города Бусра аль-Шам

Боевые отряды оппозиционной Сирийской свободной армии, удерживающие город Бусра аль-Шам на юго-западе Сирии, при посредничестве Иордании ведут переговоры с Россией по заключению мирного соглашения, сообщил представитель оппозиции журналистам.

Российская сторона, как сообщают СМИ, потребовала от оппозиции безоговорочной сдачи населенного пункта.