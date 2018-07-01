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Дальнее зарубежье 01.07.2018 16:18

СМИ сообщили о переговорах отрядов сирийской оппозиции с российскими представителями о сдаче города Бусра аль-Шам

Боевые отряды оппозиционной Сирийской свободной армии, удерживающие город Бусра аль-Шам на юго-западе Сирии, при посредничестве Иордании ведут переговоры с Россией по заключению мирного соглашения, сообщил представитель оппозиции журналистам.

Российская сторона, как сообщают СМИ, потребовала от оппозиции безоговорочной сдачи населенного пункта.

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Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]