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Регион 01.07.2018 16:50

Иран рассматривает вопрос о налаживании экспорта нефти через частные фирмы

Иран в качестве одной из мер противодействия американским санкциям разрешит частным компаниям экспортировать нефть зарубежным потребителям, сообщил иранский вице-президент Эсхак Джахангири.

"Иранская нефть будет на бирже предлагаться компаниями частного сектора, который открыто будет заниматься экспортом", - сказал политик, выступая на одном из форумов в Тегеране.

Он добавил, что таким образом Иран "хочет сорвать усилия Америки по остановке экспорта иранской нефти".

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ЧАСТНИКИ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]