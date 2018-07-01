Иран рассматривает вопрос о налаживании экспорта нефти через частные фирмы

Иран в качестве одной из мер противодействия американским санкциям разрешит частным компаниям экспортировать нефть зарубежным потребителям, сообщил иранский вице-президент Эсхак Джахангири.

"Иранская нефть будет на бирже предлагаться компаниями частного сектора, который открыто будет заниматься экспортом", - сказал политик, выступая на одном из форумов в Тегеране.

Он добавил, что таким образом Иран "хочет сорвать усилия Америки по остановке экспорта иранской нефти".