Средства ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили на удалении от аэродрома группу беспилотников - российские военные

Российские военные сообщили об уничтожении группы беспилотников на удалении от авиабазы "Хмеймим" в Сирии.
"Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены", - сказал в воскресенье представитель российской авиабазы "Хмеймим".
По его словам, пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет.
Представитель российской авиабазы сообщил, что инцидент произошел 30 июня с наступлением темного времени суток.
По его словам, группа беспилотников неизвестной принадлежности была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства к северо-востоку на удалении от авиабазы "Хмеймим".
"Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме", - сообщил российский военный.
Комплексы ближнего действия "Панцирь-С", вероятно, используются российскими военными для уничтожения беспилотников около авиабазы Хмеймим, сообщил ранее "Интерфаксу" ведущий российский эксперт в сфере противовоздушной обороны, бывший замглавкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
"Это очень эффективный, надежный, очень мобильный комплекс, который в рабочем состоянии близко к себе никого не подпустит", - сообщил А.Бижев. По его словам, обе модификации комплекса - "Панцирь-С1" и "Панцирь-С2" - специалисты считают очень эффективными.
Российские военные ранее сообщали о предотвращении атак дронов на Хмеймим.
В частности, беспилотники боевиков были уничтожены российскими средствами ПВО 21 мая и 24 апреля.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус. Российские военные тогда заявили, что семь беспилотников были уничтожены комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили подразделения радиоэлектронной борьбы.
Как сообщал "Интерфакс", оборона российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе - обеспечивается двумя дивизионами системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф". Ближнее прикрытие обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российские самолеты и вертолеты, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, поддерживают наземные операции сирийской армии против террористических группировок.
В Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра по примирению враждующих сторон и военной полиции.
На постоянной основе в Средиземном море действует российская эскадра.
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