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Регион 01.07.2018 17:58

Иран призвал страны ОПЕК воздерживаться от односторонних действий и пригрозил разрывом соглашения

Воздерживаться от односторонних мер в области повышения производства нефти во избежание подрыва единства ОПЕК призвал членов организации Тегеран.

"Любое повышение производства какой-либо страной-членом свыше норм, установленных решением ОПЕК (...), будет означать разрыв соглашения", - говорится в письме, написанном Бижаном Зангане - министром нефти Ирана на имя президента ОПЕК.

В нем отмечается, что все члены ОПЕК должны выполнять принятые обязательства и "воздерживаться от односторонних действий, которые могут подорвать единство и независимость ОПЕК".

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Тэги: ИРАН, ОПЕК, НЕФТЬ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]