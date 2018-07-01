Боевики ИГ заблокировали более 120 афганских военных и полицейских в городе на северо-западе Афганистана

Более 120 военных, полицейских и сотрудников безопасности заблокированы боевиками террористической группировки "Исламское государство" в центре уезда Дарзаб провинции Джаузджан на северо-западе Афганистана, сообщили в воскресенье местные СМИ со ссылкой на начальника полиции уезда.
По словам начальника полиции, террористы уже четвертый день штурмуют уездный центр с нескольких направлений; у защитников города заканчиваются боеприпасы и продовольствие.
Как цитирует начальника полиции информационное агентство Sana, на улицах города лежат убитые солдаты - их нет возможности похоронить; положение раненных стремительно ухудшается. Несмотря на запрос о помощи, ни власти провинции, ни центральные власти страны пока никак не реагировали на ситуацию.
В свою очередь начальник полиции провинции Джаузджан Абдулхафиз Хоши подтвердил журналистам, что власти провинции потеряли контроль над центром уезда Дарзаб, где до 200 военных и полицейских со вторника заблокированы боевиками.
Боевики ИГИЛ уже второй год контролируют практически все населенные пункты уездов Дарзаб и Коштеппа за исключением уездных центров в провинции Джаузджан. С середины июня террористы начали попытки расширить свое влияние на соседнюю провинцию Фарьяб, где на стыке уезда Бильчараг (Фарьяб) периодически возобновляются боестолкновения с вооруженными группами радикального движения "Талибан" (запрещено в России). С начала недели боевики ИГИЛ также пытаются взять под свой контроль уездный центр Дарзаб.
Между тем стратегически важный населенный пункт Худжаган в уезде Ду-Лайна провинции Гор уже перешел под контроль боевиков "Талибан", сообщили СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра региональной полиции Икбала Низами.
По его словам, в ходе кратковременного боя убит один из бойцов местного ополчения и шесть боевиков "Талибан".
СМИ отмечают, что взятие населенного пункта Худжаган позволит талибам угрожать шести уездам на западе провинции Гор. Боевики радикального движения месяц назад также захватили этот населенный пункт, но вскоре отступили под натиском афганских и иностранных сил.
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