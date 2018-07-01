ОАЭ объявили о приостановке наступления на ключевой йеменский порт во исполнение мирных инициатив ООН

Отряды армии Объединенных Арабских Эмиратов приостановили наступление на йеменский порт Ходейда, находящийся под контролем повстанцев-хуситов, чтобы поддержать усилия ООН по политическому урегулированию ситуации.
"Мы приветствуем усилия специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса по обеспечению выхода хуситов из Ходейды без каких-либо условий. Мы объявляем паузу в нашей кампании, чтобы предоставить достаточно времени для того, чтобы эти попытки могли быть реализованы. Надеемся, что эти усилия увенчаются успехом", - написал в своем "Твиттере" государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш.
М.Гриффитс в настоящее время ведет переговоры с противоборствующими сторонами для предотвращения всесторонней атаки руководимой Саудовской Аравией коалиции по позициям хуситов в портовом городе, который является основным пунктом получения гуманитарной помощи йеменцам, почти 8,5 млн которых находятся на грани голодной смерти.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджанская армия на учениях отработает уничтожение военной инфраструктуры противника – министр обороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан привлек синдицированный кредит в $750 млн под гарантии MIGA на газопровод TANAP
Вашингтон поддерживает ЮГК, как проект диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов - Госдеп
Нефть активно дорожает в пятницу и завершает неделю ростом, Brent превысила $79 за баррель
Сборная России победила Испанию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018
Университет ADA и МИД Венгрии подписали в пятницу протокол о сотрудничестве
Азербайджан удостоен премии испанского журнала Ejecutivos за достижения в развитии туризма
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в стимулирующей лотерее
Компания Bakcell организовала соревнования для представителей прессы
Государственная миграционная служба и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений