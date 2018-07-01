Отработка действий правительства Великобритании на случай кончины королевы прошли в Лондоне - СМИ

Учения по отработке действий властей на случай кончины королевы были проведены в столице Великобритании, сообщила The Times.

В четверг вице-премьер кабинета министров Дэвид Лидингтон провел совещание с министрами правительства, на котором обсуждалось, какие меры будут приняты в день кончины монарха, когда премьер должен будет обнародовать эту новость, объявив 10-дневный траур.

Как сообщают СМИ, учения не вызваны озабоченностями состоянием здоровья королевы, а являются частью плана под кодовым названием "Лондонский мост".

Один из источников издания сообщил, что ранее в таких учениях министры участия не принимали, они были приглашены впервые.