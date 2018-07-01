В США уверены в способности КНДР осуществить денуклеаризацию за 1 год

Северной Корее для ликвидации ядерной программы в основном достаточно одного года, заявил в интервью телеканалу CBS помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Он при этом отметил, что США, договариваясь с КНДР по вопросам денуклеаризации, учитывали, что ранее Северная Корея нарушала принятые на себя обязательства.

"Никто из группы, занимавшийся этим вопросом, не надевал розовые очки. Мы серьезно учитывали, как Северная Корея поступала в прошлом, - сказал чиновник.