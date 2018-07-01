Сборная России победила Испанию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Футболисты сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира добились победы над национальной командой Испании, которая считалась фаворитом.
Основное время матча, прошедшего на поле московского стадиона "Лужники", завершилось вничью - 1:1, в дополнительное время счет не изменился, победитель определился в серии пенальти - 4:3.
На 12-й минуте сборная Испании вышла вперед благодаря автоголу российского защитника Сергея Игнашевича. На 41-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота сборной Испании. Точный удар с 11-метровой отметки нанес нападающий Артем Дзюба.
На протяжении большей части игрового времени испанцы находились на половине поля россиян, однако защитники команды-хозяйки турнира не давали возможности сопернику нанести точные удары. В отдельных случаях надежно действовал вратарь Игорь Акинфеев. Он же и стал героем в серии пенальти, отразив два удара.
Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.
Сборная России в современной истории ни разу не выходила в стадию плей-офф турнира. Лучший же результат сборной СССР на чемпионатах мира - бронзовые медали за четвертое место на ЧМ в Англии в 1966 году.
Следующим соперником команды Станислава Черчесова станет победитель пары Хорватия - Дания.
Между тем в начале матча российские болельщики растянули над трибуной "Лужников" баннер в поддержку российской сборной с надписью "Вы рождены, чтоб сказку сделать былью" и изображением игрока в форме российской сборной с кубком ЧМ.
Капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев заявил, что чувствует радость от победы над Испанией на чемпионате мира и опустошение, а сборная рассчитывала на пенальти. "Радость от победы, опустошение", - сказал И.Акинфеев журналистам после матча. Он заявил, что команда оборонялась большую часть второго тайма и дополнительное время, и удалось не пропустить голов. По его словам, со сборной Испании играть сложно, и российская сборная "надеялась на пенальти".
По сообщениям некоторых СМИ, за эту победу российская команда получит $15 млн.
Тем временем, как передает корреспондент "Интерфакса", после победы российской сборной люди высыпали на улицы Москвы, празднуют победу, машины приветствуют их клаксонами.
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