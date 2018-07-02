РФ за четыре месяца снизила экспорт алкоголя, кроме пива, его поставки выросли почти на 28% - эксперты

Россия в январе-апреле снизила экспорт основных видов алкогольной продукции, за исключением пива, поставки которого за рубеж выросли на 27,6%.

Как сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей, экспорт водки в январе-апреле составил 5,4 млн литров (в пересчёте на 100% спирта), что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время стоимость экспорта выросла на 4%, до $36 млн. Основным покупателем российской водки стала Германия с долей 16%, на втором месте Латвия (15%). Германия лидирует и по закупкам в РФ джина и можжевеловой настойки - ее доля составила 42%. На втором месте Латвия с долей 27%. Всего в январе-апреле Россия экспортировала 3,59 тыс. литров этой продукции на $45,7 тыс.

Экспорт ликеров в январе-апреле составил 7,46 тыс. литров (в пересчёте на 100% спирта), что на 12,7% меньше, чем год назад. Стоимость поставок снизилась на 23,4%, до $108 тыс. Более половины сладких напитков - 51% - было отправлено на Украину, вторым покупателем стал Китай (28%).

РФ в январе-апреле также экспортировала 17,5 тыс. литров (в пересчёте на 100% спирта) спиртовых настоек, полученных из дистилляции виноградного вина. Это на 41,9% меньше прошлогоднего. Стоимость поставок снизилась на 12,5%, до $354 тыс. Среди покупателей этих напитков на первом месте Латвия (45%), на втором - месте Украина (35%).

Поставки за рубеж виноградных вин снизилась на 2,5%, до 929 тыс. литров. В то же время стоимость экспорта выросла на 10,5%, до $2,1 млн. Больше всего российского вина было отправлено на Украину (37%) и в Китай (33%).

Украина с долей в 32% лидирует и по покупкам российских игристых вин. На втором месте - Казахстан (23%).

Всего в январе-апреле РФ экспортировала 186 тыс. литров игристых вин, что на 0,5% больше, чем год назад. Стоимость поставок выросла на 24,6%, до $602 тыс.

Экспорт сброженных напитков (сидр, медовуха) за четыре месяца составил 1,3 млн литров, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость поставок выросла на 25%, до $1,5 млн. Большую часть этих напитков - 71% - закупила Украина.

Но наибольшие темпы роста достигнут в экспорте пива - 27,6%. Этого напитка было продано за рубеж 90,7 млн литров на $45,9 млн ( на 25,8% больше). Основным покупателем стал Казахстан (24%), на втором месте Украина (16%).

Всего в январе-апреле Россия экспортировала 177,5 тыс. этилового спирта и алкогольной продукции, что на 18,9% больше, чем год назад. Стоимость экспорта выросла на 15,6%, до $110,3 млн.