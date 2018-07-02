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Инфраструктура и тендеры 02.07.2018 12:42

Минэкономики Азербайджана ищет инвесторов для строительства комплекса общежитий ADNSU

Министерство экономики Азербайджана отбирает инвесторов для реализации проекта строительства комплекса общежитий Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (ADNSU), говорится в объявлении ведомства.

Инвестиционный проект по строительству комплекса общежитий ADNSU будет реализован в соответствии с моделью «Строй–управляй–сдавай».

Компании, желающие принять участие в отборе, должны предоставить свои инвестиционные предложения до 3 августа 2018 года.

Тендерная процедура состоится 4 августа.

Главными критериями оценки предложений станут: стоимость предложения, специализированные показатели компаний-претендентов, самая низкая цена и самые короткие сроки управления и сдачи объекта.

Контракт с победителем отбора будет подписан в течение 5 дней после принятия решения.

Как сообщалось, инвесторы, реализующие проекты в рамках закона «О реализации инвестиционных проектов на основе специального финансирования, связанных со строительными и инфраструктурными объектами» по модели «строй-управляй-сдавай», освобождаются от уплаты всех видов госпошлин.

Н.Аббасова

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Тэги: ОБЩЕЖИТИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]