Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9798 RUR   0.027 GBR   2.239 TRY   0.367

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.15 Brent   79.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 25° 39° 4 Июл 24° 38° 5 Июл 23° 36°

02.07.2018 12:54

СМИ сообщили о непрямых контактах Израиля и ХАМАС по разрешению гуманитарного кризиса в Газе

Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС ведут непрямые переговоры с целью решения гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Об опосредованных контактах между израильской стороной и контролирующей Газу группировкой ХАМАС сообщил посол Катара в секторе Мохаммед аль-Эмади.

"Мы потребовали от Израиля и американцев снять блокаду сектора Газа. Мы работаем над этим, но пока не достигли результата", - сказал катарский дипломат, которого цитирует в понедельник израильское издание Ynetnews.

По его данным, израильская сторона настаивает в качестве предварительного условия для участия в решении гуманитарного кризиса в секторе на возвращении ХАМАСом тел убитых израильских солдат и захваченных израильских граждан.

Гуманитарный кризис в Газе усугубился после начавшихся там три месяца назад протестных акций в секторе Газа под девизом "Великий марш возвращения". За время этих столкновений с израильтянами погибли свыше ста палестинцев, тысячи пострадали от пуль и слезоточивого газа.

Израильтяне отвергают обвинения в "непропорциональном" применении силы против палестинских демонстрантов.

На прошлой неделе министр обороны Израиля Авигдор Либерман договорился с руководством Кипра по вопросу о строительстве на Кипре для сектора Газа морского порта. Морской гаванью управлять будет Кипр, а контролировать его деятельность Израиль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ГАЗА, КОНТАКТЫ


Похожие новости


ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа - армия Израильская авиация атаковала 25 военных объектов движения ХАМАС в секторе Газа ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям ХАМАС в секторе Газа ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по двум позициям ХАМАС в секторе Газа Движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме Израиль нанес авиаудары по сектору Газа в ответ на обстрел своей территории

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]