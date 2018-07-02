СМИ сообщили о непрямых контактах Израиля и ХАМАС по разрешению гуманитарного кризиса в Газе

Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС ведут непрямые переговоры с целью решения гуманитарного кризиса в секторе Газа.
Об опосредованных контактах между израильской стороной и контролирующей Газу группировкой ХАМАС сообщил посол Катара в секторе Мохаммед аль-Эмади.
"Мы потребовали от Израиля и американцев снять блокаду сектора Газа. Мы работаем над этим, но пока не достигли результата", - сказал катарский дипломат, которого цитирует в понедельник израильское издание Ynetnews.
По его данным, израильская сторона настаивает в качестве предварительного условия для участия в решении гуманитарного кризиса в секторе на возвращении ХАМАСом тел убитых израильских солдат и захваченных израильских граждан.
Гуманитарный кризис в Газе усугубился после начавшихся там три месяца назад протестных акций в секторе Газа под девизом "Великий марш возвращения". За время этих столкновений с израильтянами погибли свыше ста палестинцев, тысячи пострадали от пуль и слезоточивого газа.
Израильтяне отвергают обвинения в "непропорциональном" применении силы против палестинских демонстрантов.
На прошлой неделе министр обороны Израиля Авигдор Либерман договорился с руководством Кипра по вопросу о строительстве на Кипре для сектора Газа морского порта. Морской гаванью управлять будет Кипр, а контролировать его деятельность Израиль.
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