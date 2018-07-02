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СНГ 02.07.2018 13:12

Казахстан становится полноценной космической державой - Назарбаев

Космическая промышленность Казахстана выходит на новый технологический уровень, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев.

"По моему поручению совместно с французской стороной мы запустили завод по сборке искусственных спутников Земли. В ближайшее время мы осуществим сборку собственных спутников. У нас имеется своя пусковая установка, к 2022 году будет готова ракета "Зенит". Таким образом, наша космическая промышленность выходит на новый технологический уровень, а Казахстан становится полноценной космической державой", - сказал Н.Назарбаев в ходе посещения экспозиции музея ракетно-космической техники в Астане.

Главе Казахстана также продемонстрировали возможности сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов.

Музей расположен на территории Национального космического центра "Казакстан гарыш сапары". В открытой экспозиции музея ракетно-космической техники, подаренной Кызылординской областью на 20-летие столицы, выставлены макеты ракетоносителей "Союз", "Протон", "Зенит", а также орбитального корабля "Буран".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КОСМОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]