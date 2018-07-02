Казахстан становится полноценной космической державой - Назарбаев

Космическая промышленность Казахстана выходит на новый технологический уровень, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев.
"По моему поручению совместно с французской стороной мы запустили завод по сборке искусственных спутников Земли. В ближайшее время мы осуществим сборку собственных спутников. У нас имеется своя пусковая установка, к 2022 году будет готова ракета "Зенит". Таким образом, наша космическая промышленность выходит на новый технологический уровень, а Казахстан становится полноценной космической державой", - сказал Н.Назарбаев в ходе посещения экспозиции музея ракетно-космической техники в Астане.
Главе Казахстана также продемонстрировали возможности сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов.
Музей расположен на территории Национального космического центра "Казакстан гарыш сапары". В открытой экспозиции музея ракетно-космической техники, подаренной Кызылординской областью на 20-летие столицы, выставлены макеты ракетоносителей "Союз", "Протон", "Зенит", а также орбитального корабля "Буран".
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