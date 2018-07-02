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Дальнее зарубежье 02.07.2018 13:25

В ФРГ задержали предполагаемую участницу ИГ

Предполагаемая участница террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) задержана в Германии, сообщает в понедельник пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.

"Генпрокуратура 29 июня 2018 года по ордеру, выданному Верховным судом, силами сотрудников уголовной инспекции Ольденбург задержала 27-летнюю немецкую гражданку Дженнифер В. в округе Швабия", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По данным следствия, в конце августа 2014 года женщина выехала через Турцию и Сирию в Ирак, где примкнула к ИГ. Она занималась патрулированием парков в иракских городах Фаллуджа и Мосул, в ее обязанности входило следить за тем, чтобы женщины придерживались предписанных правил поведения и ношения одежды. "В качестве ежемесячного вознаграждения она получала от ИГ от 70 до 100 долларов", - сообщает прокуратура.

В конце января 2016 года женщина отправилась в посольство ФРГ в Анкаре и подала заявление на выдачу новых проездных документов. На выходе из посольства ее задержали сотрудники турецких служб безопасности, после чего подозреваемую депортировали в ФРГ. Изначально женщина планировала вернуться на подконтрольные ИГ территории.

В настоящее время задержанная находится в предварительном заключении, полицейские обыскали ее квартиру.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИГ, ПОДОЗРЕВАЕМАЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]