В ФРГ задержали предполагаемую участницу ИГ

Предполагаемая участница террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) задержана в Германии, сообщает в понедельник пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.
"Генпрокуратура 29 июня 2018 года по ордеру, выданному Верховным судом, силами сотрудников уголовной инспекции Ольденбург задержала 27-летнюю немецкую гражданку Дженнифер В. в округе Швабия", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
По данным следствия, в конце августа 2014 года женщина выехала через Турцию и Сирию в Ирак, где примкнула к ИГ. Она занималась патрулированием парков в иракских городах Фаллуджа и Мосул, в ее обязанности входило следить за тем, чтобы женщины придерживались предписанных правил поведения и ношения одежды. "В качестве ежемесячного вознаграждения она получала от ИГ от 70 до 100 долларов", - сообщает прокуратура.
В конце января 2016 года женщина отправилась в посольство ФРГ в Анкаре и подала заявление на выдачу новых проездных документов. На выходе из посольства ее задержали сотрудники турецких служб безопасности, после чего подозреваемую депортировали в ФРГ. Изначально женщина планировала вернуться на подконтрольные ИГ территории.
В настоящее время задержанная находится в предварительном заключении, полицейские обыскали ее квартиру.
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