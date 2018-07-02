ЦБ РФ может рассмотреть дифференциацию коэффициентов риска по кредитам на M&A и на развитие предприятия

ЦБ РФ может рассмотреть вопрос об изменении коэффициентов риска в зависимости от типа кредита - выданного на развитие предприятия или выданного на его покупку, сообщил в интервью агентству "Интерфакс" зампред Банка России Василий Поздышев.



"Для нас важно настроить банковское регулирование таким образом, чтобы оно способствовало развитию кредитования, которое стимулирует экономический рост и развитие производства. Сегодня мы видим риски того, что банки активно занимаются не кредитованием развития бизнеса производственных, торговых, строительных предприятий, а все более активно кредитуют сделки купли-продажи этих предприятий", - сказал В.Поздышев.



"Стандартная структура такой сделки следующая: у собственника, который хочет купить предприятие или какой-либо проект, недостаточно денежных средств, он берет кредит, но этот кредит "вешается" на само продаваемое предприятие, которое потом находит способы перечислить эти средства продавцу. И получается, что предприятие вынуждено следующие 5-10 лет отрабатывать лишнюю кредитную нагрузку, и кредитные средства не идут ни на его инвестиционную программу, ни на развитие оборота", - пояснил он.



Банк России считает, что регулирование должно стимулировать кредитование, которое способствует развитию деятельности предприятий, и дестимулировать кредитование, "благодаря которому собственники могут покупать яхты, самолеты и иные активы в других юрисдикциях", отметил зампред ЦБ.



ЦБ хочет запретить банкам перемещать в более высокую, чем третья категория качества, кредиты, использованные заемщиками прямо или косвенно на вложения в уставные капиталы других юрлиц (то есть сделки M&A). Предполагалось, что изменения вступят в силу с 1 июля 2018 года, для "старых" портфелей кредитов M&A регулятор предусматривал отсрочку. Однако итоговый текст документа пока не был опубликован.



"Действительно, банковская индустрия не очень довольна такой нашей позицией, но мы считаем, что такая политика правильная, так как стимулирует кредитование, способствующее экономическому росту. Сейчас идет обсуждение наших предложений с банками. Переходный период (он возможен длительностью от одного до трех лет) будет определен после завершения оценки регулирующего воздействия. Оценка нужна, чтобы понять, какой объем дополнительных резервов банкам понадобится создать на кредитование М&A и в какие сроки", - заявил В.Поздышев.



Отвечая на вопрос, изучает ли ЦБ вопрос повышения коэффициентов риска по кредитам на сделки M&A, он сказал: "Мы считаем возможным рассмотреть вопрос об изменении коэффициентов риска в зависимости от типов кредитования - кредиты, выданные на развитие самого предприятия, и кредиты, выданные собственнику на его покупку".



