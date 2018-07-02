Зампред ЦБ РФ: продажу банками субординированных бондов физлицам можно было бы ограничить законодательно

Продажу банками своих субординированных облигаций среди физлиц можно было бы ограничить законодательно, считает зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

ЦБ хочет запретить банкам размещать субординированные облигации среди физлиц, не являющихся квалифицированными инвесторами. Предполагается, что старые выпуски субординированных бондов, размещенные среди населения, должны амортизироваться с 2019 года. Сейчас эти предложения обсуждаются с банковским сообществом.

В.Поздышев в интервью агентству "Интерфакс" пояснил, что субординированные инструменты капитала являются сложными финансовыми инструментами, включающими в себя опционы и триггеры, и изначально никогда не были предназначены для массового потребителя с низким уровнем финансовой грамотности.

"И за рубежом, и в России эти инструменты предназначены для профессиональных инвесторов, которые знают, как управлять этими рисками, и умеют сразу их оценить. А обычный гражданин не может оценить риск списания субординированного инструмента. Более того, банки или брокеры могут делать так называемый misselling, то есть не пояснять, какие риски есть в таком вложении, и убеждать клиента, что на самом деле это то же самое, что банковский депозит. Как обычный гражданин может увидеть разницу между депозитным сертификатом или субординированной облигацией банка, тем более если бумага одинаково оформлена визуально?", - сказал зампред ЦБ.

"Поэтому я считаю, что такие сложные финансовые продукты, как субординированные инструменты капитала банков, не должны распространяться среди массовых клиентов, как минимум - только среди квалифицированных инвесторов. Это, на мой взгляд, самый первый шаг, но можно было бы сделать и законодательное ограничение на продажу таких инструментов физическим лицам (за исключением, возможно, контролирующих акционеров банка)", - добавил он.

В дополнение, по его словам, целесообразно пересмотреть сами критерии присвоения клиенту статуса квалифицированного инвестора. Сейчас физлицо признается квалифицированным инвестором, если размер его имущества - денежные средства в банках, ценные бумаги, металлические счета - превышает 6 млн рублей. Такие критерии позволяют любому гражданину слишком быстро получить статус квалифицированного инвестора, по сути, оставаясь финансово безграмотным, считает В.Поздышев.

"Сумма имущества в 6 миллионов рублей не говорит о том, что человек профессионально занимается инвестициями. Человек может получить наследство или продать квартиру. Для того, чтобы человек являлся профессиональным инвестором, необходим опыт. Сегодня достаточно соответствовать всего лишь одному критерию из N39-ФЗ (например, наличие имущества на 6 млн рублей ), и физлицо - уже квалифицированный инвестор. Именно поэтому мы бы хотели, чтобы при решении о квалификации работала не только сумма вложений, но и другие критерии: знания, опыт, который подтверждается работой в финансовой организации, умения, которые подтверждаются опытом совершения сделок на рынке ценных бумаг. Кроме того, возможно учитывать помимо финансовых вложений и активы в целом, которыми владеет человек", - рассказал он.

Банки особенно недовольны тем, что ЦБ предлагает исключать из капитала не только новые субординированных облигации, но и старые, уже проданные ими своим вкладчикам. "Сейчас мы делаем оценку влияния этого предложения, возможно, будем давать банкам переходный период - так называемый phase out, чтобы у банков было время заменить эти инструменты капитала на другие", - заявил зампред ЦБ.