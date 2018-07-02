Банки, передавая ПСБ инструменты капитала, ничего не потеряют, если корректно создали резервы под кредиты ОПК - Поздышев

ЦБ РФ не видит проблем с капиталом у банков, передающих Промсвязьбанку (MOEX: PSKB) кредиты оборонным предприятиям, если банки корректно создавали резервы по этим ссудам, заявил в интервью агентству "Интерфакс" зампред Банка России Василий Поздышев.

На базе санируемого Промсвязьбанка планируется создать кредитную организацию для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Таким образом российские чиновники пытаются обойти риски при финансировании оборонных предприятий, которые усилились после принятия в США закона о санкциях. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК. При этом Минфин настаивает, чтобы передача активов сопровождалась передачей капитала, с чем не согласны банки.

"Рисков появления проблем с капиталом у банков, которые будут передавать Промсвязьбанку кредиты предприятий оборонного комплекса, я не вижу. Передача ими активов в уполномоченный банк будет проведена таким образом, что ни отдающий, ни принимающий банк ничего не потеряют. Механизм передачи кредитов, который мы сейчас разрабатываем совместно с уполномоченными банками, Минобороны и Минфином, заключается в том, что кредиты будут передаваться вместе с инструментами капитала с учетом корректно созданных резервов и уже имеющегося обеспечения", - заявил В.Поздышев.

По его словам, передающий банк ничего не потеряет, у него уходит актив и часть инструментов капитала. "В результате актив банка уйдет по цене с дисконтом, но разницу банк сможет покрыть за счет восстановления резервов. И тогда теоретически банк может понести убытки только в случае, если сейчас у него недосозданы провизии по таким кредитам. Именно поэтому в этой истории поручено участвовать ЦБ, который в момент передачи будет следить за тем, чтобы банк создал корректные резервы", - пояснил он.

У Промсвязьбанка будет обратная ситуация: ему нужно будет создать резерв по передаваемому активу, но создание этого резерва покроется инструментом капитала, который ему передается. Поскольку он купил актив на полную сумму, но заплатил с дисконтом в размере резерва, прибыль покроет резерв.

По словам В.Поздышева, банки смогут передавать капитал ПСБ в разных формах. В основном речь идет о субординированных кредитах, которые выдавались либо Центральным банком, либо правительством в рамках двух федеральных законов.

"Это может быть возврат части субординированного кредита. Но в рамках этой программы (программы докапитализации банков через ОФЗ - ИФ) суборды ряда госбанков были конвертированы в привилегированные акции. Сама процедура возврата акций сложная с точки зрения корпоративного законодательства, а поскольку процедуру передачи активов нужно провести достаточно быстро, мы предполагаем провести передачу капитала через иной порядок распределения дивидендов. То есть дивиденды "передающих" банков могут быть переведены в виде суборда или тех же самых "префов" в банк, который принимает кредиты предприятий оборонного комплекса", - заявил зампред Банка России.