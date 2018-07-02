Дивиденды на привилегированные акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) по итогам 2017 года пойдут в создаваемый Центробанком Фонд непрофильных активов как чистый доход, рассказал в интервью агентству "Интерфакс" зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

Акционеры "Русснефти" в июне одобрили выплату дивидендов по "префам" за 2017 год в размере $40 млн. Сейчас единственным владельцем привилегированных акций нефтяной компании является Рост банк, санируемый Центробанком в составе группы Бинбанка (MOEX: MDMB) (раньше контролировался Микаилом Шишхановым и Михаилом Гуцериевым).

"У Рост банка, который после объединения с банком "Траст" станет частью Фонда непрофильных активов, 25% привилегированных акций "Русснефти". По результатам переговоров с господином Гуцериевым "Русснефть" обязалась выплачивать по этим привилегированным акциям Фонду непрофильных активов повышенные дивиденды", - рассказал зампред ЦБ.

"В эмиссионной документации определены минимальные дивиденды - $16 млн, после переговоров с нами $40 млн дивидендов рекомендовано направить в Фонд непрофильных активов как чистый доход. Это был важный пункт переговоров с бывшим собственником группы Бинбанка. Если эти выплаты будут ежегодными, то они могут являться для фонда основным источником покрытия его операционных расходов. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы это было занесено в эмиссионную документацию, и ищем пути, как это сделать, для того, чтобы зафиксировать это обязательство", - добавил он.

В.Поздышев отметил, что повышенные дивиденды на "префы" увеличивают стоимость самого актива. Если бы "Русснефть" выплатила в соответствии с эмиссионной документацией $16 млн дивидендов, то пакет акций стоил бы около 15 млрд рублей. "Если она выплачивает $40 млн, то этот пакет стоит 40-45 млрд рублей. Таким образом, кроме постоянного денежного потока в Фонд непрофильных активов, повышается его recovery", - заявил зампред Банка России.

По его словам, ЦБ готов к переговорам о выкупе привилегированных акций, если собственники "Русснефти" выкупят их без дисконта "и именно по той цене, по которой они были поставлены старым менеджментом на баланс (это около 60 млрд рублей)".

"Если актив имеет такую гарантированную доходность, его можно продать. Мы пока не продаем, потому что нам важно в структуре Фонда непрофильных активов для покрытия операционных расходов иметь гарантированный денежный поток на уровне $40 млн в год", - сказал В.Поздышев.

ЦБ создает на базе "Траста" фонд, куда будут переданы непрофильные активы санируемых Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов после разделения Промсвязьбанка (MOEX: PSKB). Создаваемый фонд будет пополняться до конца 2019 года, его общий объем составит около 2 трлн рублей. Предполагается, что в фонд войдут активы из сферы недвижимости, нефтедобычи, сельского хозяйства, лесной промышленности, а также активы из других отраслей. Около 1% в фонде получит РФПИ.