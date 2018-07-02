Памятник Пушкину уничтожен вандалами в Львовской области Украины

В городе Золочев Львовской области Украины вандалы сбросили с постамента бюст Александра Пушкина, сообщил мэр Золочева Игорь Грынькив.
"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину", - написал И.Грынькив в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.
Он сообщил, что готовит обращение в полицию.
Он также опубликовал фотографии, на которых видно, что бюст получил повреждения при падении и ударе о плитку пешеходной дорожки.
Мэр также сообщил, что они с депутатами горсовета недавно обсуждали вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и планируют вынести этот вопрос на общественное обсуждение.
Депутаты также выступили с инициативой о переименовании улицу А.С.Пушкина в улицу Бориса Золтоника, однако был проведен опрос и община высказалась против.
"Так сейчас улица носит имя российского поэта. Так же планировали обсуждения переименования сквера", - написал он.
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