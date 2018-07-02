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Дальнее зарубежье 02.07.2018 14:20

Памятник Пушкину уничтожен вандалами в Львовской области Украины

В городе Золочев Львовской области Украины вандалы сбросили с постамента бюст Александра Пушкина, сообщил мэр Золочева Игорь Грынькив.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину", - написал И.Грынькив в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он сообщил, что готовит обращение в полицию.

Он также опубликовал фотографии, на которых видно, что бюст получил повреждения при падении и ударе о плитку пешеходной дорожки.

Мэр также сообщил, что они с депутатами горсовета недавно обсуждали вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и планируют вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

Депутаты также выступили с инициативой о переименовании улицу А.С.Пушкина в улицу Бориса Золтоника, однако был проведен опрос и община высказалась против.

"Так сейчас улица носит имя российского поэта. Так же планировали обсуждения переименования сквера", - написал он.

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Тэги: УКРАИНА, ПАМЯТНИК, ВАНДАЛИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]