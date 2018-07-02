KPMG создаст модель кредитного рейтинга для АИКГФ

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) привлек "KPMG Azerbaijan Limited" для создания "Модели кредитного рейтинга" и "Системы раннего предупреждения", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

«KPMG Azerbaijan Limited стала победителем тендера АИКГФ на создание "Модели кредитного рейтинга" и "Системы раннего предупреждения". Контракт с данной компанией подписан 28 июня 2018 года», - отметили в фонде.

Как сообщалось, по условиям тендера, обе системы должны быть созданы в течение трех месяцев с момента заключения контракта с победителем тендера.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Н.Аббасова