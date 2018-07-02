Доходы и расходы всех киргизских чиновников будут тщательно проверены

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на совещании с секретариатом Совета безопасности заявил о необходимости проверить доходы и расходы всех чиновников в рамках начавшейся 1 июля декларационной кампании.

"Проверьте каждое министерство и ведомство на предмет действующих коррупционных схем, индивидуально каждого чиновника", - заявил С.Жээнбеков в понедельник на совещании.

Он подчеркнул, что "борьба с коррупцией должна быть безжалостной, невзирая на чины и должности, граждане ожидают конкретных действий и жестких мер по искоренению коррупции".

Глава государства напомнил, что с 1 июля началась декларационная кампания, и предупредил "о необходимости тщательной проверки деклараций о доходах и расходах всех государственных служащих, без исключения".

В свою очередь секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев пообещал, что будут подвергнуты проверке все служащие, сдавшие декларации.

"Вся нормативная правовая база, которая регламентирует проверки деклараций, сформирована, правительством принято соответствующее постановление, которое определяет механизм проверки этих деклараций", - сказал Д.Сагынбаев.

Он подчеркнул, что "в первую очередь будут проверены декларации лиц, занимающих политические должности, в том числе аппаратов президента, правительства и Жогорку Кенеша (парламента)".

Секретарь Совбеза добавил, что "первые результаты этой проверки будут озвучены в сентябре-октябре".

В пресс-службе президента Киргизии сообщили "Интерфаксу", что на совещании также обсуждались вопросы, связанные с решением февральского решения Совбеза по борьбе с коррупцией.

В ходе совещания С.Жээнбеков отметил, что "работа по исполнению пунктов решения Совбеза выполняется, но еще остается немало требований, которые должны быть жесткими, а их исполнение неукоснительным" и поручил в рамках демонтажа системной коррупции подготовить соответствующий анализ по каждому государственному органу.