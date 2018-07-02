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ТЭК 02.07.2018 14:08

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне увеличилась на 37% - до $68,83/барр.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне 2018 года сложилась в размере $68,83 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За тот же период 2017 года она составила $50,30 за баррель, таким образом, в текущем году она увеличилась на 36,8%.

В июне средняя цена нефти составила $73,38 за баррель по сравнению с $45,65 за баррель в июне прошлого года.

По итогам 2017 года цена выросла на 26,6% - до $53,03 за баррель.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАРРЕЛЬ, URALS

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]