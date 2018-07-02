Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне увеличилась на 37% - до $68,83/барр.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне 2018 года сложилась в размере $68,83 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.
За тот же период 2017 года она составила $50,30 за баррель, таким образом, в текущем году она увеличилась на 36,8%.
В июне средняя цена нефти составила $73,38 за баррель по сравнению с $45,65 за баррель в июне прошлого года.
По итогам 2017 года цена выросла на 26,6% - до $53,03 за баррель.
СМИ сообщили о непрямых контактах Израиля и ХАМАС по разрешению гуманитарного кризиса в Газе
Парламентская делегация из США надеется на встречу с Путиным в рамках визита в РФ
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июля накоплено около $54,5 млн
Суды после проверок пожарной безопасности приостановили работу уже 435 зданий с массовым пребыванием людей в регионах РФ
Двое мексиканцев были задержаны в Москве за незаконную продажу билетов на матч ЧМ
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
США призвали Великобританию увеличить расходы на оборону
Президент Ирана отправился в Швейцарию и Австрию для укрепления связей и обсуждения судьбы ядерной сделки
Южная Корея снизила максимально допустимую продолжительность рабочего времени до 52 часов в неделю
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Команда «Гёйчай» стала победителем интеллектуальных игр «Брейн-ринг», проводимых при поддержке Nar
AccessBank объявляет тендер на приобретение лицензий на программное обеспечение
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений