Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне увеличилась на 37% - до $68,83/барр.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне 2018 года сложилась в размере $68,83 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За тот же период 2017 года она составила $50,30 за баррель, таким образом, в текущем году она увеличилась на 36,8%.

В июне средняя цена нефти составила $73,38 за баррель по сравнению с $45,65 за баррель в июне прошлого года.

По итогам 2017 года цена выросла на 26,6% - до $53,03 за баррель.