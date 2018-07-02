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СНГ 02.07.2018 14:55

В Кремле весьма удовлетворены визитом в Россию сенаторов США, называют межпарламентские связи важным направление работы

В графике президента РФ Владимира Путина пока нет планов по встрече с сенаторами США, которые находятся в России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Что касается визита сенаторов, то, безусловно, мы весьма удовлетворены тем, что подобные контакты осуществляются, это очень важное направление работы - межпарламентские связи", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли В.Путин принять американских сенаторов, которые находятся в России.

Он добавил: "Пока в графике президента таких встреч не значится, но мы знаем, что у законодателей американских здесь запланированы очень обширные контакты с их коллегами".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, ДЕЛЕГАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]