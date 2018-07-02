В Кремле весьма удовлетворены визитом в Россию сенаторов США, называют межпарламентские связи важным направление работы

В графике президента РФ Владимира Путина пока нет планов по встрече с сенаторами США, которые находятся в России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Что касается визита сенаторов, то, безусловно, мы весьма удовлетворены тем, что подобные контакты осуществляются, это очень важное направление работы - межпарламентские связи", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли В.Путин принять американских сенаторов, которые находятся в России.
Он добавил: "Пока в графике президента таких встреч не значится, но мы знаем, что у законодателей американских здесь запланированы очень обширные контакты с их коллегами".
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